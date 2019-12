Tragédie na rallye v Lopeníku. Zákazové cedule tam nebyly, řekli svědci

Žena, která při střetu s autem utrpěla tříštivou zlomeninu nohy, řekla, že stála asi čtyři až pět metrů od vozovky. "Nemyslela jsem si, že by něco bylo nebezpečné, to mě nenapadlo. Určitě jsem nestála čelem k vozidlu, ani nevím, co se stalo. Žádné zákazové cedule jsem neviděla," uvedla svědkyně.

Neviděl je ani otec dvou dívek, které při havárii zemřely. Jen na blízkém sloupu transformátoru podle něj visela prázdná fólie. "Až po nehodě se tam natahovala žlutá reflexní páska s černým nápisem Zákaz vstupu," uvedl muž. Hlavní sportovní komisař závodu Jan Regner ve středu řekl, že pásku tam dal, aby se k místu nedostaly třeba televizní štáby.

O nedostatečném značení rychlostní zkoušky mluvili i další svědci. Někteří si sice všimli letáčků na stromech podél trati, kvůli silnému větru však podle nich byly špatně čitelné. Informační leták o závodě, který organizátoři před závodem rozesílali poštou, někteří místní ve schránce nenašli, vypověděli. Poštovní doručovatelka však dnes u soudu uvedla, že po dohodě s pořadateli roznesla několik dní před závodem letáky do schránek všech domů podél závodní trati, a to v Lopeníku i sousední Březové. "Na nich bylo telefonní číslo, kam se člověk mohl obrátit, když mu něco nebylo jasné ohledně rallye," uvedla žena.

Závodní vůz řídil Michael Bartončík, spolujezdcem byl jeho bratr Josef. Dva svědkové dnes u soudu řekli, že muži po nehodě vystoupili, postavili se na silnici a kouřili. O sražené se podle svědků nestarali. Josef ale ve středu vypověděl, že hned po nehodě volal pro zraněné pomoc.

V případu je obžalovaný traťový komisař Petr Plášek, který podle spisu v rozporu se svými povinnostmi nevykázal dívky od trati. Také on byl při nehodě zraněn. Obžalovaní jsou i předseda organizačního výboru závodu Petr Bujáček, vedoucí rychlostní zkoušky Josef Nášel, hlavní činovník pro bezpečnost Miroslav Smolík a bezpečnostní delegát Václav Filip. Podle státního zástupce porušili ustanovení mezinárodních sportovních řádů týkající se organizace rallye, bezpečnostního plánu, zabezpečení míst na trati nebo kontrol před závodem. Za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti všem hrozí až šest let vězení, vinu odmítli.

Tragédie, při níž zahynuly dívky ve věku mezi sedmi a 20 lety, se stala 10. listopadu 2012. V roce 2016 nepravomocně uložil okresní soud tehdy jedinému obžalovanému Pláškovi osmnáctiměsíční podmíněný trest. Krajský soud rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření státnímu zástupci, který později obžalobu rozšířil o další čtyři lidi. Okresní soud se kauzou znovu začal zabývat v pondělí. Hlavní líčení bude pokračovat 25. března a 1. a 8. dubna příštího roku.