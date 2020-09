Tragická srážka s autem generála. Řidič mustangu jel až 158 km/h, vinu přiznal

Podle státní zástupkyně Dagmar Čevelové jel Chaura s mustangem před nehodou rychlostí až 158 km/hod.

Nehoda se stala loni 21. září. Chaura jel od Vrchlabí směrem na Špindlerův Mlýn a v pravotočivé zatáčce se v protisměru čelně střetl se Škodou Rapid, kterou řídil Jakubů. Chaura vezl dvanáctileté dítě. Oba skončili s lehkými zraněními v nemocnici.

Chaura se v den nehody účastnil akce setkání majitelů aut Ford Mustang nazvané Mustangem na střechu Krkonoš. Speciálně upravený mustang měl půjčený od pardubického dealera vozů Ford, společnosti Auto In. Podle obžaloby se Chaura při cestě z Benecka přes Vrchlabí do Špindlerova Mlýna snažil dojet jiný mustang před sebou.

Podle Čevelové jel Chaura riskantním způsobem rychlostí nejméně 140 kilometrů v hodině. "Při nájezdu do pravotočivé zatáčky zvyšoval rychlost na nejméně 158 kilometrů v hodině ve snaze dojet jiný Ford Mustang," uvedla s tím, že následným brzděním před srážkou snížil rychlost na 121 kilometrů v hodině. "Nechoval se ohleduplně a ukázněně. Hrubě porušil zákony o bezpečnosti," řekla.

Chaura vyjádřil lítost a poškozené rodině se omluvil. "Události lituji, jsem si vědom své chyby. Jsem připraven nést trest," řekl před soudem. Nehoda se podle něj stala, když předjel vozy před sebou.

Z vlastní nehody si údajně moc nepamatuje. "Pamatuji si dokončené předjíždění, pak jen záblesky. Vědomí jsem nabyl až po příjezdu záchranné služby," řekl. Vypověděl, že jel svižně, ale ne až tak rychle, jak uvádí obžaloba. V autě prý "trochu zápasil s automatickou převodovkou". V minulosti se účastnil amatérských automobilových závodů, v době nehody pracoval ve společnosti Auto In v oddělení Performance.

Chaura je obžalován z trestných činů usmrcení z nedbalosti a z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a hrozí mu až osm let vězení. Pozůstalí a další poškození po Chaurovi požadují zaplacení 2,3 milionu korun.

Chaura u soudu k náhradě škody uvedl, že udělá, co bude v jeho silách. Řekl, že se letos v lednu vzdal řízení aut a rodině poškozených poslal půl milionu korun z prodeje svého auta. V Auto In už nepracuje. Při nouzovém stavu na jaře pomáhal jako dobrovolník v hradecké fakultní nemocnici.

Zmocněnec poškozených Martin Pelikán navrhl, aby soud Chaurovo jednání překvalifikoval na obecné ohrožení, protože pří jízdě údajně ohrožoval i jiné účastníky silničního provozu. V tom případě by byl Chaura podle Pelikána ohrožen sazbou až 15 let vězení. "Byla to agresivní zběsilá jízda," řekl Pelikán. Někteří svědci u soudu uvedli, že riskantně údajně jel i řidič mustangu, který jel do Špindlerova Mlýna těsně před Chaurou. Tento řidič u soudu vypovídal a řekl, že jel podle předpisů.

Znalec z oboru dopravy Jaroslav Slavík řekl, že podle dat z elektronické řídicí jednotky jel mustang v okamžiku srážky rychlostí 121 kilometrů v hodině. Rychlost rapidu odhadl na 75 kilometrů v hodině. Technický stav obou aut před srážkou byl podle něj v pořádku, šlo o zánovní vozy. Když se mustang dostal do protisměru, řidič rapidu nebyl podle znalce schopen na situaci zareagovat, protože vše se odehrálo v jedné vteřině. Chaura podle znalce jel zřejmě stylem brzda - plyn, protože brzdový kotouč mustangu byl tak rozpálený, že do asfaltu silnice po nehodě vytavil díru.

Bratr zemřelého Luboš Jakubů u soudu jako svědek uvedl, že celou rodinu událost těžce zasáhla. "Nemůžeme se z toho vzpamatovat, stále tím trpíme," řekl s tím, že manželka Jakubů zatím podstoupila několik operací a další ji čeká. Chaura se podle něj dopustil neomluvitelného činu.

Kvůli výslechu dalších svědků a dalšímu dokazování soudkyně jednání odročila na 8. října.