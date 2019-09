Tragický pád mostu ve Vilémově: Kauza se vleče už pět let, bude nový soud

V případu bylo obžalováno deset lidí. Loni v listopadu okresní soud rozhodl, že stavbyvedoucí má jít na čtyři roky do vězení, zbylé obžalované zprostil obžaloby. Odvolal se stavbyvedoucí i státní zástupkyně Zdeňka Tománková, která dnes řekla, že nebude v novém jednání navrhovat žádné další znalecké posudky, víc případ nekomentovala.

Odvolací soud v Hradci Králové v srpnu rozhodnutí okresního soudu zrušil. Důvody ani dnes nechtěl komentovat, protože se rozhodnutí stále nepodařilo doručit všem účastníkům, řekl ČTK mluvčí hradeckého soudu Jan Kulhánek.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově byl rekonstruován spolu se silnicí II/345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most ve Vilémově opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl. Stejné firmě uložil Státní úřad inspekce práce kvůli pádu mostu pokutu 650.000 korun. Loni ji potvrdil také Krajský soud v Českých Budějovicích a v červnu definitivně Nejvyšší správní soud. Stavbyvedoucího společnosti Bögl & Krýsl původně soud jako jediného potrestal. Kromě vězení mu uložil trest zákazu činnosti.

Inspektorát práce udělil v souvislosti se zřícením mostu pokuty v celkové výši 1,5 milionu korun. Kromě firmy Bögl a Krýsl dostal pokutu také Strabag a koordinátorka bezpečnosti práce Marie Hubková.

Nový most byl zprovozněn na konci července 2015. Tragédii připomíná pamětní deska, jejíž zhotovení a instalaci zaplatila vilémovská radnice.