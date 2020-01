Tragický požár ve Vejprtech řeší i Německo, velvyslance zajímá jedna věc

Podle starostky stále není jasné, proč hasiči ze sousedního Bärensteinu při nedělním požáru nezasáhli. "Tuto informaci se dověděl i pan velvyslanec Německa a prostřednictvím svých spolupracovníků ohlásil návštěvu na čtvrtek tento týden. Na německou stranu by měl přijet německý poslanec a také by se chtěl ptát, proč dvě města, která leží vedle sebe, a mohla by si rychle vypomoct, tu pomoct od sebe nedostanou," řekla starostka. Podle ní je zatím vše ve stadiu příprav. Vejprty tvoří s německou obcí Bärenstein opticky jeden celek rozdělený pouze hraničním potokem Polava.

Podle starostky navíc města společně získala dotaci z programu evropské unie na bezpečnost obyvatel souměstí Bärenstein - Vejprty. Přeshraniční investice šla do vybavení a speciální techniky hasičských sborů obou měst. Cílem projektu bylo mimo jiné zlepšení práce v protipožární prevenci a rozvoj společného krizového managementu pro případ krizových situací v pohraničí.

Podle Marvana ale hasiči obou států spolupracují. "Jezdíme k nim a oni k nám, ale většinou se to týká požárů dlouhodobých, například požárů lesa, kdy je potřeba co nejvíce jednotek na dopravu vody," uvedl. Na místě bylo dostatek sil a prostředků ke zvládnutí situace a požáru, dodal Marvan. Připomněl, že ze sousednío státu přijely dvě posádky zdravotníků.