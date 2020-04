Trump radí léčbu injekcemi dezinfekce. Češi užívající bělidlo se jeho návrhu chytli

Trump doporučoval zdravotníkům, aby vyzkoušeli k hubení viru v lidském těle injekce dezinfekcí nebo silné ultrafialové záření. Tím vyvolal velkou vlnu nevole v řadách lékařů i odborných vládních agentur.

Myšlenka, že lze dezinfikovat pokožku, oblečení nebo jiné předměty UV zářením, koluje mezi lidmi už několik týdnů. Vychází z domněnky, že sluneční svit koronaviry zabíjí právě UV zářením. Ve skutečnosti je to ale nesmysl.

Sluneční světlo totiž obsahuje tři typy UV záření. Jedním z nich je UVC záření, část spektra s velmi krátkou vlnovou délkou, která je schopna devastovat genetický materiál a tudíž i zabíjet viry. Většina z nás se s tímto zářením ale pravděpodobně nikdy nesetká. UVC záření je filtrováno ozonem v atmosféře a samo se podílí na jeho vzniku. Na zemský povrch nedopadá.

Studie přesto prokázaly, že ultrafialové záření tohoto typu lze použít proti koronavirům. Záření deformuje strukturu jejich genetického materiálu a zabraňuje virovým částicím vytvářet si více kopií. Zatímco ale slunečnímu UVB záření může trvat hodiny, než nás opálí nebo spálí, UVC to dokáže v řádu sekund.

Vědci přirovnávají sílu UVC záření ke Slunci, s tím rozdílem že pohled do UVC je 10x horší než pohled do Slunce. Na trhu paradoxně existuje několik zařízení, které se honosí tím, že vyzařují UVC světlo. I v Česku lze takových koupit spoustu. Podle BBC ale mají tyto lampy ke skutečnému UVC daleko a tento typ záření pro domácí použití koronaviry opravdu zabít nedokáže.

Dezinfekce ultrafialovým zářením je tedy podle odborníků ve většině případů nereálná. Pokud nejde o vyškolené profesionály, kteří za přísných bezpečnostních podmínek dezinfikují touto metodou například prostředky hromadné dopravy, v domácích podmínkách je nerealizovatelná. Intenzita záření by totiž musela být tak vysoká, že by lidské tělo dokázala spálit.

Pokud nefunguje UV záření, tak co dezinfekce?

Ani v případě druhé metody navrhované Trumpem nelze s klidem prohlásit, že by šlo o léčbu, která by přinášela pozitivní výsledky a neměla žádná negativa. Naopak, Používání jakýchkoliv chemikálií je lékaři dlouho vyvrácený nesmysl.

"Nitrožilní aplikace nebo požití dezinfekčních prostředků je běžná metoda lidí, kteří se chtějí zabít. Je to neodpovědné a nebezpečné," zhodnotil Trumpovy výroky plicní lékař Vin Gupta pro televizi NBC News. Lékař ze západovirginského Charlestonu Kashif Mahmood vzkázal Američanům, aby "ignorovali Trumpovy lékařské rady".

Podle Johna Balmese ze Všeobecné nemocnice v San Francisku je nebezpečné už samo vdechování výparů některých dezinfekcí, které může vyvolat vážné zdravotní problémy. "Vdechování chlorových dezinfekcí je pro plíce to úplně nejhorší. Průdušky a plíce nejsou stavěné na dezinfekční výpary. Je to naprosto směšná myšlenka," řekl agentuře Bloomberg.

Přesto se nejdou tací, které Trumpovy výroky oslovili. Na internetu se sdružují již několik let příznivci a uživatelé roztoku žiraviny chloritanu sodného, které jsou v Česku známé pod názvy Mineral Miracle Solution (MMS) a Chlor Dioxide Solution (CDS). Ty léčí podle propagátorů téměř všechny známé nemoci, od banálního nachlazení až po rakovinu či AIDS. Údajně by měly hubit patogenní bakterie a parazity, kteří tyto nemoci způsobují.

Příznivci "léčivé" chemie CDS a MMS se v Česku sdružují především na sociálních sítích a zaštiťují se alternativní medicínou. Asi nejznámější je facebooková skupina Užíváme CDS, kde se například před necelými dvěma měsíci objevila informace, že tyto chemické přípravky dokáží vyléčit i koronavirus.

Navzdory tomu, že žádná relevantní vědecká studie pozitivní účinky těchto chemikálií nikdy neprokázala, si uživatelé vzájemně radili chemii nejen inhalovat, ale zároveň i pít nebo si ji kapat do oka. A to i preventivně. Propagátoři dokonce tehdy doufali, že přijdou na metodu, jak žiraviny do těla vstřikovat injekčně.

Trumpova slova jim nyní nahrála do karet. "Trump to chtěl aspoň zkusit, škoda," píše jedna členka skupiny. "Mě to připadá, jako kdyby hovořil o intravenózním podávání CDS," napsal další diskutující.

"On o tom aspoň uvažuje, jenže asi sám nic nerozhodne, když jsou doktoři a vědci proti, a média z něj ještě udělají blbce," zastává se ho další členka. "Je vidět, že se někdo povolaný k Trumpovi dostal, nebo mu napsal, ale 'poradci' a novináři z něj udělali oslíka," píše další.

"Možná narážel na něco jiného než MMS nebo CDS. Nevěřím, že by něco takového jen tak řekl, kdyby neměl něco konkrétně namysli, co ale nemohl říct nahlas. Možná ví o peroxidu vodíku," uvedl další diskutující s tím, že i ten lze užívat vnitrožilně.

Užívání chemie je holý nesmysl a hazard se zdravím

Podobné metody přitom nelze ani zdaleka považovat za úspěšné a spadají spíše pod konspirační teorie. Žádná relevantní studie nikdy nepotvrdila jejich léčebné účinky, naopak dokáží vážně ohrozit lidské zdraví, zejména v případě, kdy se jedná o například zmíněný peroxid vodíků.

Na to, že jde o naprosto šílenou metodu, při níž si lze užíváním těchto chemikálií lehce zničit zdraví, ostatně už dříve upozornil například dTest nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce. "Propagátoři jim připisují zázračné léčivé účinky, ve skutečnosti se však jedná o životu nebezpečné látky, které hrozí poleptáním zažívacího traktu," varovala už před několika lety inspekce.

Chloritan sodný je silná žíravina, která sice hubí bakterie, ale všechny bez rozdílu, ty prospěšné nevyjímaje. A chemikálie pochopitelně snadno popálí stěnu žaludku nebo střev.

Užívání obou látek může způsobit křeče, průjem, zvracení, vést může až k selhání ledvin. Jakékoliv potíže či bolesti však příznivci CDS/MMS označují pouze za projevy toho, že se tělo uzdravuje, nepřipouštějí si, že si ničí zdraví.

CDS či MMS se v Evropě ani Americe nesmějí prodávat jako doplněk stravy, ale to koumáci obcházejí tím, že roztoky prodávají buď zvlášť nebo je maskují jako bělidla nebo bazénovou chemii.

"V USA se pak příznivci MMS snaží skrýt pod náboženskou výjimku. Vynálezce a propagátor MMS Jim Humble založil Genesis II Church of Health and Healing a sám se prohlásil za biskupa této církve. Hlavní náplní této náboženské organizace je ovšem prodej MMS," uvedl dříve dTest.