Uchazečů o práci výrazně přibylo, potvrdila to Maláčová

Podle ministryně ve středu úřady zapsaly 3415 uchazečů o místo a přijaly 50 nových žádostí o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). "Celkem za duben evidujeme 27.151 uchazečů a 755 MOP (žádostí). Pro srovnání: první týden v březnu 2020 bylo celkem 13.848 uchazečů a 624 MOP (žádostí)," uvedla Maláčová. Kolik případů či žádostí bylo kvůli dopadům koronavirové nákazy, neupřesnila.

Podle údajů úřadu práce se v březnu do evidence nově přihlásilo 35.714 uchazečů o místo. Nezaměstnanost zůstala stejná jako v únoru, a to na 3,0 procenta. Bez práce bylo celkem 225.678 lidí, tedy o téměř o 1700 méně než na konci února. Politický náměstek Maláčové Robin Povšík (ČSSD) ve středu řekl, že "dynamika nárůstu počtu uchazečů" je větší než v březnu.

Mluvčí ministerstva práce Kristýna Křupková ČTK už dřív sdělila, že od začátku března ke 3. dubnu lidé podali 2461 žádostí o mimořádnou dávku, z nich 394 kvůli dopadům nemoci covid-19. Úředníci za zmíněné období přiznali 1634 mimořádných pomocí. Podle mluvčí žádostí ve srovnání s jinými měsíci zásadně nepřibylo.

Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky v hmotné nouzi. V ní je člověk či rodina, pokud nemá dostatečný příjem a majetek na zajištění základních potřeb a nemůže si vydělat. Experti na sociální problematiku opakovaně poukazovali na to, že pomoc od státu je málo dostupná. Žadatelé musí být na životním minimu a nemohou mít žádný majetek či spoření pro děti, aby peníze získali. Ministerstvo práce podmínky v době nařízených omezení zmírnilo. Úřady nebudou posuzovat majetek, ale jen příjem. Hodnotit se budou mzdy, úspory, ošetřovné, nemocenská, důchod, podpora v nezaměstnanosti, rodičovská či příspěvek na bydlení.

Mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková ČTK sdělila, že pokud žadatelé všechny požadované věci doloží, vyplatí úředníci peníze za osm či deset dnů. Beránková podotkla, že na mimořádnou pomoc není nárok. Úřady ji poskytují k překlenutí složité situace či na jednorázový výdaj. Vyplatí ji na pokrytí základních potřeb jako jídlo, pití a hygienické vybavení, ale také na nájem či zaplacení internetu a telefonních služeb.

"MOP může být poskytnuta v této situaci i vícekrát po dobu vyhlášeného nouzového stavu. Musí se o ni ale každý měsíc písemně požádat," uvedla Beránková. Formulář je na webu. Stačí ho zaslat elektronicky či poštou, nebo vhodit do schránky na budově příslušné pobočky úřadu. Stejně je možné se hlásit i do evidence uchazečů o práci, není nutné do pobočky chodit osobně.