Ukrajinský pracovník: Je důležité, aby se svět dozvěděl, co se děje na Ukrajině

V městě Dnipro (dříve Dněpropetrovsk) ve východní části Ukrajiny má Hladchenko rodiče i syna. Rodina však za ním nyní nechce přijet, ani není jisté, zda by to bylo možné. "Rozhodli se zůstat tam. V našem městě je zatím situace klidnější než třeba v Kyjevě nebo Charkově," uvedl Hladchenko, který dříve pracoval na Ukrajině, nedávno byl také učitelem v Číně. Poté se však chtěl vrátit do Evropy a zvolil Česko. "Je velmi podobné Ukrajině, jsme si velmi kulturně blízcí," uvedl muž. Přestože je jeho práce nyní zcela jiná, pracuje jako střihač u kovacího lisu, vůbec si nestěžuje. "Je to velká změna, ale není to problém, vůbec si nestěžuji. Jsem velmi rád, že jsem tady. Mám práci, mohu pomoci své rodině, komunitě. U nás se zavírají továrny, lidé jsou doma, odsud jim mohu více pomoci," uvedl Hladchenko.

S rodinou i přáteli, které má v různých částech Ukrajiny i dalších zemích, je v kontaktu a situaci bedlivě sleduje. "Mám hodně přátel všude ve světě, v Německu, Číně, Americe. Zkouším jim vysvětlit, co se na Ukrajině děje," uvedl Hladchenko. "Je velmi důležité ukázat, že je to válka Putina. Přátelé mi posílají videa, kde je vidět, že Rusové neútočí jen na vojáky, ale i na děti, ženy, staré lidi. Nestarají se o Ukrajince, nezáleží jim na nich, je to děsivé," uvedl.

Pro Ukrajinu je podle něj důležité, aby dostala informační, materiální, finanční i institucionální podporu, také vojenský materiál. "Ukrajinci se Rusů nebojí, bojují s nimi a vedou si skvěle, svá města brání. Civilisté vyrábějí Molotovovy koktejly," uvedl Hladchenko, který by svou zemi rád viděl v Evropské unii. "Vím, že máme problémy, zejména s korupcí. Ale obyčejní lidé, jejich velká část, si přeje být v Evropské unii. Rusové u nás nejsou vítáni," uvedl. Podpora Evropy je podle něj velmi důležitá, nevěří také, že Putin by se po získání Ukrajiny zastavil a nechtěl by další země.

Hladchenko ocenil pomoc Česka Ukrajině. "Pomáháte zbraněmi, věcmi, penězi. Mohu třeba také volat na Ukrajinu zdarma. Myslím, že děláte skutečně hodně, a velmi to oceňuji. Budu si to navždy pamatovat," uvedl Hladchenko. "Myslím, že válka by mohla skončit velmi rychle, když všechny státy budou postupovat spolu a postaví se Putinovi," uvedl Hladchenko. "Rusko není ekonomicky silná země. Má zdroje, ale když svět od nich nebude kupovat, nebudou mít peníze," řekl.

V Kovárně Viva pracuje 33 Ukrajinců, velká část z nich chce v Česku zůstat, někteří by sem rádi dostali své rodiny. Vedení firmy se s ukrajinskými zaměstnanci v pátek setkalo, aby jim vyjádřilo podporu a zjistilo, jak by jim mohlo pomoci. "Jsou však z různých částí Ukrajiny, mají různé možnosti. Někteří by sem chtěli své rodiny dostat, ale ony se například nemohou z města dostat. Situace se mění," uvedla personální ředitelka Martina Pravdová. Firma připravila tři byty pro rodiny zaměstnanců. Kovárna zákazníky na Ukrajině a v Rusku nemá. "Ale víme, že se situace zřejmě dotkne našich odběratelů, což jsou výrobci z oblasti automotive," uvedla mluvčí společnosti Kateřina Martykánová.