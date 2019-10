Úmrtí Karla Gotta: Velvyslanci vyjadřují soustrast Česku, vzkaz posílá kardinál Duka

Ruské velvyslanectví vyjádřilo hluboký zármutek nad Gottovou smrtí. "Jeho život a tvorba se staly příkladem oddanosti umění, slušnosti, odvahy umělce a člověka. Talent a profesionalita a rovněž osobní vlastnosti získaly Karlovi Gottovi slávu a lásku publika daleko za hranicemi České republiky. Jeho smrt je těžkou ztrátou pro miliony obdivovatelů 'českého slavíka' v Rusku, v jejichž paměti a srdcích zůstane navždy," uvedla ambasáda na dotaz ČTK.

Lítost nad Gottovým úmrtím vyjádřil americký velvyslanec v Česku Stephen King, zpěváka označil za skutečnou legendu. "Jeho hudba bude žít navždy v srdcích všech, kdo ho milovali," uvedl. Vyjádřil soustrast Gottově rodině i všem Čechům.

Slovy "Sbohem, Karle Gotte" se na twitteru rozloučil s českým zpěvákem britský velvyslanec v Česku Nick Archer. Na sociální síti také zveřejnil snímek, na kterém je zachycen Gott v 70. letech v Londýně s britským zpěvákem Johnem Lennonem a jeho ženou Yoko Ono.

Farewell, Karel Gott. Seen here with John and Yoko in London sometime in the 70s. pic.twitter.com/Z9MY6zzuLl