Univerzita Palackého opět zažila okupační stávku, i Olomouc protestovala proti Babišovi

"Říká se, že Hollywood vymyslel flashback. Já si myslím, že tady toto je fantastický flashback politický a společenský. Všichni se koukají na to, jak vypadali před 30 lety, jsou nadšení, jak vypadají teď. Samozřejmě, že to iniciuje řadu pocitů, emocí. Bohužel naše společnost je daleko více o emocích a pocitech než o faktech," uvedl při zahájení "okupační stávky" první polistopadový rektor Univerzity Palackého Josef Jařab.

17. 11. 89 – zásah proti studentům na Národní třídě

18. 11. 89 – začátek stávky olomouckých divadel

19. 11. 89 – začátek stávky studentů Univerzity Palackého



17. 11. 19 – #30letsvobody ✌️💙https://t.co/A1f3iewYAQ pic.twitter.com/vsMRAO6JjM — Univerzita Palackého (@UPOlomouc) November 16, 2019

Fakulta se dnes vrátila do dne 22. listopadu 1989, kdy zde byla stávka vyhlášena. Trvala do 3. ledna 1990 a během 44 dnů se tehdejší studenti proměnili v písaře, tiskaře či cestovatele, kteří s plakáty a letáky objížděli střední a severní Moravu. Jejich roli si mohli vyzkoušet dnes i návštěvníci akce. Především děti například obsadily s nadšením staré psací stroje, na kterých mnohé z nich psaly vůbec poprvé. Zarazily je i dobové telefony umístěné v telefonní ústředně, kde s obtížemi zkoušely vytočit číslo a hledaly přitom nějaký displej.

V plakátovací sekci zdobili Olomoučané krabice nápisy vztahujícími se nejen k událostem v roce 1989, ale vystihujícími i současnou atmosféru a napětí ve společnosti. Lidé mohli navštívit i "redakci" časopisu Přetlak, který tehdy studenti vydávali. Nechybělo ani promítání historických filmových dokumentů, které zachycovaly revoluční období v Olomouci.

Mezi návštěvníky byli rodiny s dětmi i pamětníci, kteří se po 30 letech vrátili na "místo činu". Byla mezi nimi například Květoslava Linhartová z Olomouce, která tehdy studentům pomáhala na psacím stroji přepisovat letáky. Využila to, že zvládla udělat 450 úhozů za minutu. "Uměla jsem tehdy dobře psát na stroji. Po práci jsem donesla vždy blány, které nám povolili tenkrát z podniku donést. Chodili jsme po zaměstnání a byli jsme tady až do večera. Času jsem tady tehdy opravdu strávila hodně. Prostory tady už sice vypadají jinak, ale člověk se do toho dokáže vrátit," řekla ČTK pamětnice.

Oslavy sametové revoluce mohli dnes zažít Olomoučané také na Palachově náměstí, kde se až do večerních hodin odehrává happening včetně koncertů, nechyběla například vzpomínka na dobu normalizace v podání Divadla Tramtarie. V Olomouci se také demonstrovalo, protestní setkání s odkazem na sobotní demonstraci na Letné se odehrála na rohu Křížkovského a Wurmovy ulice. Sešlo se zhruba 250 lidí.

Na listopad roku 1989 se vzpomínalo i v dalších městech Olomouckého kraje. Vzpomínková akce se dnes konala na náměstí v Jeseníku, už v sobotu si 30. výročí pádu totality připomněli lidé v Šumperku. Středobodem tamních událostí roku 1989 bylo divadlo, jehož budovu od soboty zdobí pamětní deska. Má podobu dvou klíčů s vyrytým datem 17. listopadu 1989. Profil jednoho klíče připomíná šumperské panorama. Odhalení desky sledovaly asi dvě stovky lidí, část z nich se pak ve volném průvodu vypravila do knihovny za dalším tematickým programem.