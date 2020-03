Upozornění na Covid-19. Od dneška dostanou SMS všichni Češi, kteří se vrací z ciziny

Po jednání se zástupci ministerstva to uvedl výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

Operátoři by měli být i nadále v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví a na týdenní bázi dostávat zadání, do kterých zemí mají svým klientům nadále posílat varování před možnou nákazou. O minulém víkendu takto rozeslali přibližně 25.400 SMS, zejména do Itálie.

V textu zpráv, které O2, Vodafone a T-Mobile rozesílají lidem v zemích s epicentry nákazy, informuje ministerstvo zdravotnictví daného člověka o tom, že se nachází v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru. Radí řídit se pokyny daného státu a českého ministerstva zdravotnictví.

Cizinci přijíždějící do ČR zatím podobnou SMS od českých orgánů dostávat nebudou. Musel by jim ji poslat jejich domácí operátor, podobně jako to dělají čeští operátoři Čechům v zahraničí.

V Česku je zatím pět potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru.