Upozornění pro Čechy: Kromě testu na covid-19 chce Řecko dál i QR kód

Povinnosti pro cestovatele dnes na webu upřesnilo ministerstvo zdravotnictví. Do Řecka se do poloviny září chystá 32.000 Čechů, jen příští týden zhruba 4800. Do Řecka se do poloviny září chystá 32.000 Čechů, jen příští týden zhruba 4800. Cestovní kanceláře jich úřadu ohlásily do dnešních 14:00 přes tisícovku, uvedlo ministerstvo.

Formulář, takzvaný Passenger Locator Form (PLF), po jehož vyplnění je cestujícímu vygenerován QR kód, nesmí být starší než 48 hodin před překročením hranice. K dispozici je v angličtině na webu. Povinný je bez ohledu na způsob dopravy a místo vstupu do země, včetně letišť, kde ho musí kontrolovat letecké společnosti. Je tedy nutné ho vytisknout nebo ho mít uložený například v telefonu.

V elektronickém formuláři se vyplňují základní data o cestě a hlavně adresa ubytování v Řecku kvůli tomu, aby byli dohledatelní. Po vyplnění formuláře dostanou emailem QR kód, z něhož se podle určitého algoritmu generují podle čísla cestující, kteří jsou na letišti nebo hranici podrobeni testu na covid-19.

Stejnou povinnost prokázat negativní test jako Češi mají od začátku srpna turisté Bulharska, Rumunska a Spojených arabských emirátů, od 12. srpna z Malty a od pondělí shodně s ČR také z Belgie, Nizozemska, Švédska a Španělska.

"Test doporučujeme mít i v případě, pokud plánujete cestovat do Řecka z letiště mimo ČR. Ačkoli opatření vydané řeckými orgány situaci odletu z letiště mimo území ČR výslovně neupravuje, může vám být bez testu odepřen vstup na palubu letadla," uvádí ministerstvo. Češi do Řecka létají například z Vídně.

Lidé si musí testování sami zaplatit, ve většině krajů stojí 1756 korun, další zhruba 200 až 250 korun stojí anglické potvrzení. Opatření platí nejméně do 31. srpna. ČR kvůli němu posiluje kapacity testovacích míst ve všech krajích a turisté před cestou do Řecka jsou na odběrových místech přijímání přednostně.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli posílení testovací kapacity ve správných regionech v úterý cestovní kanceláře vyzvalo, aby počty lidí, kteří mají rezervovaný zájezd do Řecka, nahlásili na e-mail crtexterni@mzcr.cz i s místem bydliště a datem odletu.

Cestovní kanceláře žádají, aby cena testu pro samoplátce byla snížena na 500 korun a aby laboratoře musely povinně vzorek otestovat do 24 hodin. Teď je limit dvojnásobný, což je podle ministerstva zdravotnictví dostatečné. Snižovat nemíní ani stanovenou cenu 1756 korun.