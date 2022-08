Uprchlíci z Ukrajiny žijí většinou v malých bytech či na hotelech a ubytovnách

Rusko napadlo Ukrajinu 24. února. Česko od té doby vydalo lidem prchajícím z Ukrajiny před válkou přes 400.000 víz dočasné ochrany. Část uprchlíků mezitím zemi zase opustila. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) před týdnem řekl, že nyní je v Česku méně než 300.000 uprchlíků z Ukrajiny. Podle průzkumu PAQ Research žije 54 procent běženců ve stísněných podmínkách, kdy mají k dispozici méně než šest metrů čtverečních obytné plochy na osobu.

Pouze čtvrtina ukrajinských uprchlíků v Česku žije ve standardním bydlení s dostatečnou obytnou plochou a vlastním sociálním zařízením, uvádí průzkum. Téměř polovina běženců bydlí v bytech a domech, které nedosahují kvality standardního bydlení, a asi třetina jich zůstává v nebytových zařízeních, mezi které patří hlavně hotely a ubytovny. V ubytovnách je 16 procent uprchlíků a v hotelech devět procent.

Celkově mají jen dvě třetiny uprchlíků v bydlení k dispozici vlastní toaletu, více než polovina vlastní kuchyň a 84 procent má k bydlení vlastní klíč, takže může svobodně přicházet a odcházet. V nebytových zařízeních je situace horší. Třeba vlastní klíč má jen 28 procent uprchlíků, kteří v nich bydlí. Polovina běženců v nebytových zařízeních sdílí toalety s ostatními obyvateli a pouze minimum má vlastní kuchyň.

Stát by měl podle PAQ Research podporovat hlavně standardní bytové bydlení pro uprchlíky, protože ubytovny a podobná zařízení nahrávají sociálnímu vyloučení. "Stát by měl podporu bydlení podmínit minimálními standardy kvality. Může jít právě o rozsah obývané plochy a přístup k sociálnímu zařízení," sdělila jedna z autorek průzkumu Martina Kavanová.

Vláda nabízí za poskytnutí bydlení zdarma pro uprchlíky z Ukrajiny příspěvek při poskytnutí bytu 5000 až 15.000 korun na měsíc podle počtu ubytovaných a při ubytování v pokoji 3000 až 9000 korun. Podpora by podle PAQ Research měla pokračovat minimálně do konce roku. “Měla by být ale spíš degresivní. Může jít o 5000 Kč na první osobu, ale jen například 12.000 Kč za tři osoby," uvedl ředitel PAQ Research a sociolog Daniel Prokop. "Podpora by se taky měla vztahovat pouze na dosud nevyužívané byty a části domu, aby nedocházelo k omezení nabídky pro českou populaci," doplnil.

Průzkumu se zúčastnilo přes 3700 uprchlíků z Ukrajiny ze 1300 domácností. Firma PAQ Research průzkum prováděla od 20. června do 13. července ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo 13. července studii zahrnující informace o více než 50.000 uprchlících z Ukrajiny. Podle ní 44 procent běženců tvoří ženy v aktivním věku, 35 procent děti, čtyři procenta senioři a zbývajících 17 procent muži v aktivním věku. Asi 44 procent dotázaných bydlí v místních solidárních domácnostech a čtvrtina v nájmu. Na ubytovnách je 15 procent uprchlíků a v hotelech a penzionech desetina. Více než polovina uprchlíků v aktivním věku má v Česku práci.