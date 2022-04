Uprchlíkům z Ukrajiny pomůže nová mobilní aplikace

Aplikace funguje v ukrajinštině, angličtině a ruštině. Původně měla sloužit všem cizincům přijíždějícím do Česka za prací, po ruském vpádu na Ukrajinu ji informatici upravili specificky pro potřeby Ukrajinců.

"Informace budou postupně aktualizovány a doplňovány. Chceme, aby se aplikace Smart Migration do budoucna stala součástí dlouhodobé informační strategie MPSV vůči cizincům. Je to další způsob, jakým digitalizujeme to nejpodstatnější. Podobným důležitým krokem bylo třeba představení aplikace pro on-line žádost o humanitární dávku a solidární příspěvek. Pokud jde o funkčnost, i tu chceme postupně rozšiřovat," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Klíčovou částí aplikace jsou interaktivní tutoriály, které usnadňují nalezení potřebné informace. Uživatel také může pokládat dotazy virtuální asistentce, která jej provede řešením problému.

Aplikace musí umožňovat snadnou aktualizaci obsahu a nesmí přinášet velkou administrativní zátěž. "Proto jsme vytvořili řešení, které dokáže digitální asistentku natrénovat z běžných textů zadaných do aplikace s minimální prací navíc. Nechceme, aby aplikace byla pro pracovníky přítěž, ale aby s minimální prací dostali klíčové informace mezi cizince, a tím si ušetřili opakované vysvětlování stále stejných triviálních problémů," uvedl za autory David Procházka.

Aplikace je zatím dostupná pro operační systém Android, lze ji stáhnout prostřednictvím služby Google Play. Verze pro operační systém iOS se připravuje.