Úřady zpřesňují přehledy nákladů na zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny

— Autor: ČTK

přesněné přehledy nákladů spojených se zvládáním uprchlické vlny z Ukrajiny po ruské vojenské invazi by měla ministerstva zpracovat do 21. června. Půjde o už vynaložené peníze a o výhled výdajů do budoucna, uvedl na dnešním jednání sněmovního bezpečnostního výboru o migrační strategii ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).