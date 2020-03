Ústavní soud odmítl stížnost exhokejisty Kunceho, trest za dopravní nehodu platí

Justice vyměřila někdejšímu sportovci nepodmíněný trest 3,5 roku vězení. Na šest let nesmí usednout za volant, pozůstalým i pojišťovně musí zaplatit odškodné v řádu milionů korun.

Kunce vinu nepopíral. V ústavní stížnosti, stejně jako předtím v dovolání k Nejvyššímu soudu, však obhajoba vyjádřila nesouhlas s tím, jak justice vyhodnotila spoluzavinění zemřelé dívky, která nasedla do auta s opilým řidičem. Dvacet procent je prý málo, podle obhajoby činila míra spoluzavinění 50 procent.

Podle Nejvyššího soudu by ale takový závěr neodpovídal zásadám slušnosti, protože by se míra zavinění řidiče a spolujezdkyně dostala na stejnou úroveň. "Jejím jediným 'prohřeškem' bylo, že když byla sama ovlivněná alkoholem, usedla do vozidla se silně opilým řidičem, zatímco obviněný svým jednáním přímo způsobil neodčinitelný následek ztráty mladého života," stojí v podzimním rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Také podle Ústavního soudu justice postupovala správně, 20 procent odpovídá okolnostem. Soud proto stížnost označil za zjevně neopodstatněnou.

Kunce s mladou ženou před osudnou jízdou podle verdiktu vypil až 16 panáků metaxy a několik piv. Nehoda se stala v prosinci 2017 ve Wolkerově ulici nedaleko centra města. Kunce jel v mercedesu ve směru od Brněnské ulice. Při přejíždění do pruhu nezvládl řízení a narazil do sloupu.

Bývalý olomoucký hokejista odešel v mládí do Německa, kde hrál v jeho reprezentaci a nejvyšší soutěži DEL. Zúčastnil se šesti mistrovství světa a dvou olympijských her.