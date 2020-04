Ústavní soud řeší omezení kvůli koronaviru, zahájil už nejméně 10 řízení

O všech stížnostech na vládní opatření musí rozhodnout plénum, tedy sbor 15 soudců.

První podnět ÚS obdržel 13. března, den po vyhlášení nouzového stavu. Pisatel jej později vzal zpět. Usnesení, jímž vláda vyhlásila nouzový stav, ale zpochybnili další dva lidé.

Postupně se pisatelé na soud obraceli také kvůli dalším usnesením vlády a opatřením ministerstva zdravotnictví. Stěžují si na omezení pohybu v Česku i na zákaz cestovat přes hranice v obou směrech, na povinné nošení roušek, uzavření škol, omezení maloobchodního prodeje a provozu úřadů. Stížnosti podle dostupných informací poukazují na porušení základních práv lidí v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru.

Na soud se obrátila také Městská část Praha 7, stížnost se týká dřívějšího omezení konání zastupitelstev. Podle radnice šlo o protiústavní zásah do práva na samosprávu a porušení zákona o obcích. Usnesení vlády z 23. března ukládalo samosprávám pořádat zasedání zastupitelstev prostřednictvím videokonference a jen, je-li to nezbytné v souvislosti s nouzovým stavem nebo k zabránění hrozícím škodám. V pondělí vláda opatření zmírnila.

Liga lidských práv podala za desítku rodičovských párů hromadnou stížnost proti omezení doprovodu u porodů. Plošný zákaz platil do středy kvůli pandemii koronaviru. Nyní jsou podmínky volnější, přesto liga trvá na projednání. Podle stížnosti byl plošný zákaz doprovodu zásahem do práv obou rodičů, navíc jej ministerstvo vydalo bez odborných podkladů. Obecný odkaz na koronavirovou situaci podle stížnosti nestačí. "Slovo koronavirus se pro ministerstvo stalo odůvodněním jakéhokoliv zásahu do lidských práv a svobod bez ohledu na přiměřenost a odůvodněnost," uvedla právnička ligy Zuzana Candigliota.

Podle serveru Česká justice by ÚS mohl příští týden rozhodnout o dvou stížnostech, které mají jako zpravodajové na starost Pavel Šámal a Jaromír Jirsa. Podle informací České justice navrhuje soudce Jirsa stížnost odmítnout. Jde o podnět Petry Š., který se týká vyhlášení nouzového stavu a omezení volného pohybu v Česku usnesením vlády a opatřením ministerstva zdravotnictví.

Zasedání pléna se konají pravidelně v úterý a jsou neveřejná. Nezveřejňuje se ani jejich program, řekla dnes ČTK mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Soudce zpravodaj musí pro svůj návrh vždy získat hlasy většiny pléna. V případě, že soud stížnosti vyhoví nebo ji zamítne po věcném projednání, svolá soud na pozdější datum vyhlášení nálezu. V případě odmítnutí se usnesení doručuje účastníkům řízení poštou.