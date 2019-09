Útok na romské děti: Policie navrhla obžalovat muže a ženu, přidala jim i rasismus

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policisté navrhli obžalovat muže a ženu, kteří na jaře v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku napadli skupinu romských dětí a byli za to obviněni ze tří trestných činů včetně hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Muži a ženě hrozí až pět let vězení.