Útok ve FN Ostrava: Hrůza, křik zakuklenců, otřesené děvčátko, popisují svědci

To je jen částečný výčet obrazů, které se odehrávaly dnes dopoledne před budovou polikliniky ostravské fakultní nemocnice. Právě v ní dvaačtyřicetiletý muž z Opavska začal v čekárně střílet do pacientů. Šest lidí zemřelo, tři utrpěli zranění.

"Byla to hrůza. Toto už nechci nikdy zažít. Ani o tom nechci mluvit. Promiňte. Nechápu prostě, jak člověk může udělat něco takového. Nevinným lidem," řekla ČTK mladá žena, kterou policejní zásah na několik hodin v budově uvěznil. Spolu s ní i desítky dalších pacientů, návštěvníků či zaměstnanců.

Vyjadřujeme hlubokou účast a upřímnou soustrast rodinám a blízkým obětí tragické události.



Our deepest condolences to the families and friends of the victims of the tragic event.#Ostrava🇨🇿