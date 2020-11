V centru Prahy hořel byt, zásah hasičů na víc než hodinu ochromil dopravu

Aktualizováno 09:31 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V pražské Ječné ulici dnes ráno hořel byt, požár zkomplikoval dopravu v centru města. Hasiči z domu pomohli 12 lidem, upřesnili tak dřívější informace o počtu zachráněných. Záchranná služba odvezla do nemocnice ženu ve věku 76 let, která se nadýchala kouře. ČTK to řekli mluvčí pražských hasičů Kateřina Suchánská a mluvčí pražské záchranné služby Ondřej Franěk.