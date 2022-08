V Česku obdržely za sedm dní vízum přes 4 tisíce uprchlíků

Část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců.

Nejvíce víz udělily úřady v pondělí, bylo jich 1384. Ve středu pak dostalo víza 1256 běženců, v ostatních dnech jich bylo méně než 1000. O víkendu nebyla vydána žádná víza, stejně jako v předchozím týdnu.

Dočasná víza jejich držitelům otevírají i přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Na zdravotní pojištění mají běženci nárok nejvýše 150 dnů od udělení víza. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu uvedl, že práci v ČR si dosud našlo 105.000 utečenců.

Na cizinecké policii se v uplynulém týdnu nahlásilo 13.780 lidí, od počátku ruské invaze na Ukrajinu tak učinilo 429.348 uprchlíků. Na policii se musí lidé nahlásit do tří dnů od příjezdu do země, ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina.