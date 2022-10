V Česku se už používá zkapalněný zemní plyn z Nizozemska

Do přístavu již dorazila druhá loď s LNG pro ČR. Stejně jako první loď připlula ze Spojených států, tentokrát ji dodala společnost Shell. LNG se nyní zpracovává zpět na plynné skupenství, aby mohl zemní plyn putovat potrubím dál do Česka, uvedl dnes na twitteru generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

"Vzhledem k tomu, že jsou přerušeny dodávky z plynovodu Nord Stream 1, tak nyní teče do Evropy omezené množství ruského plynu pouze přes Velké Kapušany. Do Česka neteče v tuto chvíli přímo žádný ruský plyn. Dodávky jsou tak nahrazeny z alternativních zdrojů, včetně LNG z terminálu v Eemshavenu," uvedl dnes Gazdík. První dodávka LNG pro ČR do přístavu dorazila 19. září.

"Spolupráce jak s Gasunií (provozovatel nizozemské plynárenské soustavy), tak s dalšími uživateli terminálu funguje velmi dobře. Důkazem je, že náklad LNG pro naši druhou loď jsme se objednali u společnosti Shell, která si také v Eemshavenu pronajímá společně s námi část kapacity," řekl dnes místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Česká republika má v terminálu pronajaté tři miliardy metrů krychlových, potřeba tak bude celkem 30 tankerů. Zásoba pokryje až třetinu roční spotřeby plynu v Česku, výrazně tak sníží závislost státu na plynu z Ruska. Každou dodávku plynu kupuje ČEZ za spotové ceny, tedy k okamžitému dodání suroviny. Za každou dodávku tak zaplatí jinou částku. Samotný pronájem terminálu vyjde na vyšší desítky milionů eur ročně, přesná cena je neveřejná.

Spotřeba plynu v České republice loni přesáhla devět miliard metrů krychlových. Plovoucí terminál představují dvě spojené lodě, obě slouží jako zásobníky a jednotky zpětného zplynování. Vedle ČEZ budou zařízení využívat i společnost Shell a firma Engie z Francie.

Pro případnou přepravu plynu zajistil ČEZ dostatečné přepravní kapacity z Nizozemska přes Německo do České republiky. Tyto kapacity se zajišťují v řadě aukcí na jednotlivých hranicích. V tomto případě jsou zajištěné v dostatečné míře jak na nizozemsko-německé hranici, tak na hranici mezi Českem a Německem, uvedl ČEZ.

Většina dodávek plynu do Česka je nyní nicméně na základě smluv s německými dodavateli, kteří tyto smlouvy plní, přestože jim Gazprom nedodává, což například v důsledku vedlo i k převzetí firmy Uniper německou vládou. "Jak budou postupně smlouvy českých obchodníků se zahraničními dodavateli plynu dobíhat, tak je bude třeba nahrazovat novými smlouvami. První jednání s českými obchodníky ohledně dodávek dodatečného zemního plynu se již uskutečňují," dodal Gazdík.