V Česku žije přes 700 stoletých lidí. V naprosté většině jde o ženy

"Nejstarší důchodce je žena narozená v roce 1912, žijící v kraji hlavní město Praha. Tentýž rok narození má i mladší žena ze Středočeského kraje," uvedla ČSSZ. Lidem, kteří oslavili sté narozeniny, vyplácí úřad vyšší důchod. Penze se jim zvyšuje o 2000 korun. Částka má pokrýt výdaje na náročnější péči.

Zvýšená penze pro lidi "s deseti křížky" se zavedla už v roce 1969. Na začátku 90. let si století senioři a seniorky přilepšovali o 400 korun. V lednu 1996 příspěvek vzrostl na 600 korun. Od května 2001 činil 1000 korun a od července 2006 pak 2000 korun.

Nejvíc zvýšených důchodů posílala správa v červnu do Prahy. V hlavním městě je pobíralo 110 seniorek a 23 seniorů nad sto let. Druhým krajem s největším počtem stoletých byl podle údajů úřadu Jihomoravský kraj, žilo v něm 88 žen a sedm mužů po stých narozeninách.

Sociální správa eviduje jen ty seniory a seniorky, kterým vyplácí důchod. Sedm stovek stoletých mužů a žen zaznamenala podle zveřejněných údajů už v roce 2014. Poté počet klesl. Nyní znovu roste. Na konci loňska poskytovala 676 zvýšených penzí. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo v Česku ale v tu dobu 845 stoletých. O pět let dříve jich podle statistiků bylo 733 a v roce 2010 celkem 833.

Za poklesem počtu jsou slabé ročníky z doby první světové války. Zatímco v roce 1910 přišlo na svět v českých zemích přes 295.600 dětí, v posledním roce válečného konfliktu jich bylo o 175.000 méně. V roce 2018 se narodilo 120.600 chlapců a děvčat. Pak narozených opět přibývalo. Nejsilnější populační ročník dvacátých let byl v roce 1921. Statistici tehdy evidovali 257.300 živě narozených dětí.

Devadesátníků a stoletých obyvatel mělo Česko podle ČSÚ v roce 2010 celkem 32.771, o pět let později 53.508 a loni 64.899. Podle středních propočtů statistiků by začátkem roku 2030 mohlo v zemi žít přes 85.500 lidí nad 90 let, stoletých by mohlo být kolem 1635. V polovině století by pak sto a více let mohlo být 6280 ženám a mužům, přes 90 let by mohlo mít téměř 204.700 obyvatel.

Česká společnost stárne. Podle demografů bude v příštích letech a desetiletích přibývat hlavně lidí v hodně vysokém věku. Experti poukazují na to, že bude nutná nejen reforma penzí, ale také zdravotní a sociální péče. Beze změn by totiž systémy nebyly finančně udržitelné a bez rozvoje by nezvládly rostoucí počet lidí, kteří budou potřebovat podporu či léčbu.