V českých věznicích hrozí nekontrolovatelné šíření covidu, platí zákaz návštěv

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do věznic a detenčních ústavů ode dneška nesmí návštěvy. Vláda je zakázala kvůli šíření nákazy koronaviru minulý pátek a opatření by zatím mělo platit do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu.