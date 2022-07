V Hřensku panuje hustá mlha, vrtulníky a letadla tak zatím nebudou moci hasit

V sobotu nemohla po celý den kvůli špatnému počasí vzlétnout letadla, kterých mají hasiči k dispozici pět, a to tři české stroje Antonov a dva švédské letouny Air Tractor. Požár pomáhalo hasit sedm českých a slovenských vrtulníků a čtyři vrtulníky z Německa.

Briefing hasičů je plánovaný na 08:00, měli by uvést další podrobnosti k dnešnímu zásahu. "Hasiči drží plochu požáru již pátou noc na stejných hranicích. Během noci se přeskupí, provedou nutné servisní činnosti na technice a zajistí požární obranu evakuovaných obcí, Hřenska a Janova. V ranních hodinách budou pokračovat v hašení ve velmi těžce přístupných lokalitách," uvedli v noci hasiči na twitteru.

Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se v sobotu na některých místech podařilo přejit do takzvaného požárního útoku, snažili se zmenšovat hořící plochu. Zmenšit celkovou plochu požáru se jim ale nepodařilo, nadále zůstává o rozloze asi dva krát pět kilometrů. Na řadu míst se technika stále nedostane, problematická je například Edmundova soutěska nebo okolí česko-německé hranice. Novinářům to řekla mluvčí hasičů Martina Götzová. Při hasebním útoku se hasiči dostávají do požářiště blíže k ohniskům, následně prolévají takzvanou hrabanku a popadané stromy, aby zabránili opětovnému vzniku požáru.

Les v národním parku začal hořet před týdnem v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Od soboty platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát. Zákaz se týká vstupu do lesů na území obcí Hřensko, Mezná, Janov, Růžová, Kamenická Stráň, Srbská Kamenice, Jetřichovice, Rynartice, Všemily a Vysoká Lípa. Výjimku mají správci parku, myslivci či hasiči, policisté a zdravotníci.