V Jeseníkách zemřel pod lavinou skialpinista

Horští záchranáři v Jeseníkách dnes vyhlásili druhý lavinový stupeň z pětibodové škály, což znamená mírné nebezpečí. Laviny se však v této situaci mohou uvolnit zejména na strmých svazích.

Lavina podle twitteru horské služby spadla kolem 13:00 v lokalitě Velkého Kotle, kde leží jeden z lavinových katastrů. Na místě byli v té chvíli tři skialpinisté, jeden z nich ve strmém svahu utrhl lavinu. Horští záchranáři dorazili během 20 minut. "I přes rychlý zásah jak kamarádů, tak našich horských záchranářů, kteří ho měli do 20 minut vyhrabaného, muž nepřežil. Byl resuscitován, na místě byl i vrtulník z Ostravy, lékař však konstatoval smrt," řekl dnes ČTK Kaller.

Podle mluvčího záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáše Humpla šlo o muže středního věku. "Ještě před našim příjezdem byla u něj započata resuscitace, ve které poté pokračoval i lékař, bohužel muž zemřel," řekl dnes ČTK Humpl.

O jak velkou lavinu šlo, zatím není jasné. "To vám zatím neřeknu, bude se to teprve vyhodnocovat, lavinový preventista k tomu bude muset zpracovat dokumentaci a to bude nejdříve v sobotu," uvedl Kaller. V Jeseníkách dnes panuje extrémně silná mlha s viditelností do deseti metrů. Lavinový stupeň zvýšila jesenická horská služba dnes s ohledem na sněžení, během týdne napadlo až 20 centimetrů nového sněhu. Na Ovčárně leží 70 centimetrů sněhu a stále sněží, v lavinových katastrech je sněhu ještě víc.

Lavinové katastry leží v Jeseníkách v oblasti Velkého Kotle, Červené hory a Králického Sněžníku. Je v nich šest lavinových katastrů a dohromady 20 lavinových drah. Všechny lavinové katastry v Jeseníkách ale vedou mimo značené turistické cesty. "Celý Velký Kotel je lavinový katastr, tam nemají skialpinisté co dělat. Pokud se někdo vydá sjíždět třeba na jižní, centrální žlab, má opravdu zaděláno na problém, když jsou takové podmínky, jako jsou teď," doplnil náčelník jesenické horské služby.

Naposled se velká lavina o délce 300 až 400 metrů se v lavinovém katastru ve Velkém Kotli uvolnila předloni v polovině ledna. Podle horské služby to byla za posledních 20 let největší lavina v Jeseníkách. Nikoho však neohrozila.

Na konci ledna 2010 zavalila lavina ve Velkém Kotli pětatřicetiletého skialpinistu. Muž měl sice u sebe zapnutý lavinový vyhledávač, podlehl však mnohočetným zraněním. V roce 2009 zemřel ve stejné lokalitě osmnáctiletý snowboardista. V oblasti Velkého Kotle ohrozila lidské životy lavina i v prosinci 2007, když zavalila tři lyžaře. Dva z nich přežili téměř bez zranění, třetí utrpěl poranění břicha.

V Jeseníkách se v současné době pohybuje velké množství skialpinistů, velký zájem potvrzují i půjčovny tohoto lyžařského vybavení. Podle nich je zájem v porovnání s předchozími lety enormní, zjistila dnes ČTK.