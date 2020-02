V karanténě je kvůli podezření na koronavirus 100 Středočechů

Všichni lidé, kteří jsou v domácí izolaci, byli podle Šalamunové poučeni, jak mají dále postupovat a na koho se v případě problémů obrátit. V karanténě musí zůstávat 14 dní. Kolik lidí v kraji bylo na možnou nákazu koronavirem testováno, mluvčí neuvedla.

Středočeský kraj svolává na úterý 3. března bezpečnostní radu. "Na základě informací o postupu ústředních orgánů a dle přijatých opatření orgánů ochrany veřejného zdraví doporučí bezpečnostní rada další adekvátní kroky k zabránění vzniku epidemie, včetně možných postupů dle pandemického plánu Středočeského kraje," uvedla Frintová. Kraj je podle ní připraven použít i krizová opatření, aby bylo ochráněno zdraví obyvatel.

V současné době se kraj snaží zajistit dostatečné množství desinfekčních prostředků a osobních ochranných prostředků pro zdravotníky v oblastních nemocnicích a sociálních zařízeních, řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Hlavním cílem je podle ní to, aby tato zařízení byla v dostatečné míře předzásobena.

Lidé by měli podle doporučení bezpečnostní rady státu zvážit zejména cesty do regionů severní Itálie, které jsou koronavirem nejvíce postižené, zejména do oblasti Lombardie a Benátska. Lidé, kteří se z postižených regionů Itálie vracejí, by měli sledovat svůj zdravotní stav, a v případě zjištění příznaků nemoci by měli telefonicky kontaktovat svého lékaře.

V Česku bylo v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na nový koronavir dosud testováno 135 vzorků, některé opakovaně. Žádné podezření na koronavirus se v ČR zatím nepotvrdilo.

V Číně se začal nový typ koronaviru šířit začátkem loňského prosince, do Evropy se nemoc dostala o necelé dva měsíce později. První tři případy ohlásili lékaři 24. ledna ve Francii, následovaly Německo a Finsko. V Evropě je nyní 14 mrtvých, z toho 12 v Itálii, kde se v pátek 21. února vyskytl první případ úmrtí Evropana na nemoc COVID-19, a dva ve Francii. Itálie je s více než 450 nakaženými třetí zemí po pevninské Číně a Jižní Koreji. Nakažených je celosvětově přes 82.000.