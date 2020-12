V kauze Mostecké uhelné vypovídal miliardář Bobela, obviněného Koláčka se zastal

Pražský městský soud projednává kauzu privatizace MUS už déle než dva roky. Obžaloba tvrdí, že Antonín Koláček, Jiří Diviš, Marek Čmejla a Oldřich Klimecký ovládli těžební společnost za její vlastní finanční prostředky a následně odkoupili od státu jeho menšinový podíl takovým způsobem, že ČR vznikla škoda přes 3,2 miliardy korun.

V jednací síni se dnes sešli tři ze stovky nejbohatších Čechů: letošní žebříček Forbesu zařadil Bobelu na 44., Čmejlu na 48. a Diviše na 100. místo.

"Když v roce 1999 docházelo k medializaci Mostecké uhelné společnosti, neměli jsme žádné velké pochyby o tom, co se děje. Policie to šetřila a ukončila šetření s tím, že se žádný problém nestal," popsal Bobela.

Ačkoliv Bobela a jeho obchodní partner Petr Pudil se na vedení MUS rovněž podíleli a na prodeji akcií zbohatli, v kauze mají postavení svědků. Koláček v minulosti opakovaně kritizoval přístup policie a státního zástupce k oběma mužům. Podle něj totiž byli "nedílnou součástí toho všeho" a většina výnosů z prodeje MUS zůstala v jejich rukou. Dnes si však Koláček s Bobelou na chodbě soudu v poklidu povídal a po Bobelově více než čtyřhodinovém výslechu mu poděkoval za "otevřenost a upřímnost". O Pudilovi naopak dříve prohlásil, že vypovídal lživě, vyhýbavě a účelově.

Také bývalý finanční ředitel Bobela hovořil o Koláčkovi slušně - jako o někom, kdo mu dal společně s Klimeckým pracovní příležitost ve vedení společnosti. "Měli jsme nadstandardní vztah. Ale každý jsme měli jiný názor na směřování společnosti. Pak se naše vazby zpřetrhaly a přátelství zmizelo," řekl. "MUS jsme zachránili a společně dál rozvíjeli," přidal se Koláček.

Na Koláčkův dotaz, proč vymáhá po obžalovaných škodu, Bobela uvedl, že on osobně nic nevymáhá. Do trestního řízení se nicméně s nárokem na náhradu 7,2 miliardy přihlásila nástupnická společnost Czech Coal Services, která je s Bobelou i Pudilem propojená. Bobela řekl, že pokud dostane nějaké peněžní prostředky, pošle je na charitu do severních Čech.

Prodej státního podílu v MUS schválila v roce 1999 vláda současného prezidenta Miloše Zemana. Ten má v kauze rovněž postavení svědka, u soudu prozatím nevypovídal.

Všichni obžalovaní vinu odmítají. Navíc argumentují tím, že v souvislosti s MUS už byli odsouzeni ve Švýcarsku za totožné skutky. Za podvod a zneužití informací v obchodním styku jim v Česku hrozí až deset let vězení.