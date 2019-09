V Liberci hoří spalovna odpadu, hasiči se museli probourat do "bunkru"

"V okolí je trochu cítit, že se něco děje, a obrací se na nás i lidé s tím, zda mají zavírat okna nebo je to nějak nebezpečné. Tak to určitě ne. Do vzduchu žádné toxické látky neunikají," uvedla krajská mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Hasičům byl požár nahlášen kolem 5:00, dovnitř takzvaného bunkru se přes zavřená vrata nejprve nemohli dostat. "Takže jsme ochlazovali vrata bunkru, které dlouhou dobu nebylo možné otevřít. Pak se nám konečně podařilo dostat dovnitř," řekla mluvčí. Podle ní se hasiči už dostali k ohnisku požáru a pokračují v hašení. Na místo směřuje i speciální technika Záchranného útvaru Hlučín pro rozhrabávání hořícího odpadu.

Podle Bernáta se musí doutnající odpad vyvézt ven a prolít na dvoře. "Vypadá to ale, že škody by neměly být prakticky žádné," řekl. Kvůli zásahu hasičů jsou mimo provoz, kotel ke spalování je v takzvané teplé záloze. "My jsme odstavili technologii a zastavili návoz odpadu," uvedl Bernát. Předpokládá, že provoz by mohli obnovit odpoledne.

Liberecká spalovna byla postavena v polovině 90. let. Od roku 1999 dodává teplo a teplou vodu prostřednictvím Teplárny Liberec domácnostem a firmám ve městě. V účetním roce od října 2017 do září 2018 podle výroční zprávy spálila skoro 86.000 tun odpadu a vyrobila 1,017 milionu gigajoulů tepla a 24.815 megawatthodin elektřiny. Termizo je od roku 2011 součástí skupiny MVV Energie CZ.

Hospodaření spalovny se 42 pracovníky skončilo v účetním roce 2016/2017 v zisku 39,1 milionu při obratu přes 267 milionů korun. Loni v polovině září ve spalovně vybuchl kotel. Při havárii a následném úniku páry utrpěl těžké zranění sedmačtyřicetiletý zaměstnanec spalovny. Výbuch nastal při utržení 1,7 metru dlouhého kusu trubky.