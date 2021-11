V mase z Polska byly salmonely, prodalo se ho přes tunu

V ČR směřovala zásilka ke dvěma obchodníkům, sdělil dnes ČTK mluvčí SVS Petr Vorlíček. Zákazníci, kteří výrobek mají, ho můžou vrátit v prodejně, kde ho koupili.

"Dle informací uvedených v systému RASFF byla ve výše uvedené šarži kachního masa ve Slovinsku zjištěna přítomnost salmonely. Při následném došetřování u polského výrobce bylo pak zjištěno, že stejná šarže byla distribuována i do dalších zemí včetně ČR," vysvětlil mluvčí. V ČR šla zásilka nejdřív do společnosti Hopi v Říčanech, následně její části směřovaly do pražské firmy Jakub Kubín a společnosti MART-IN se sídlem v Neštědicích v Ústeckém kraji, dodala mluvčí.

Výrobek byl označený jako pekingská kachna mražená s datem minimální trvanlivosti do 31. srpna 2024 z šarže P-687.

Salmonela způsobuje akutní průjmové onemocnění. Při dostatečné tepelné úpravě masa je však riziko nákazy minimální.

S polskými potravinami se pojí řada veterinárních nálezů. Například koncem února 2019 se objevily problémy se salmonelou v kuřecím mase z Polska, když čeští veterináři oznámili, že našli bakterii ve 1200 kilogramů mražených stehen. Počátkem dubna SVS oznámila, že salmonela se objevila v zásilce více než půl tuny kuřecích řízků z Polska. V polovině května 2019 SVS oznámila, že do ČR se zhruba od poloviny dubna dostalo 16 tun drůbežího se salmonelou, všechno se nejspíš snědlo. Koncem června pak SVS oznámila, že za zhruba měsíc veterináři zjistili 14 případů, kdy bylo do ČR dovezeno drůbeží maso z Polska se salmonelou, celkem šlo o 21 tun masa. Zásilky drůbežího masa se salmonelou z Polska objevily veterináři i v dalších měsících roku.