V neděli získalo v Česku vízum dočasné ochrany 20 uprchlíků

Na cizinecké policii se v neděli nahlásilo 1103 lidí, celkem jich je 360.211. Hlásit se nemusejí děti mladší 15 let.

Víza dočasné ochrany umožňují jejich majitelům pobývat v zemi až rok. Zároveň jim otevírají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Práci si v Česku našlo téměř 90.000 držitelů těchto víz, uvedl na konci minulého týdne ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Kolik uprchlíků v Česku nyní pobývá, není přesně známo. Část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců.

Podle údajů ministerstva vnitra k 22. červnu tvořily asi třetinu z uprchlíků z Ukrajiny děti a mládež ve věku do 18 let. Do škol se podle zatím neuzavřených dat ze zápisů, která ve čtvrtek zveřejnil šéf Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS), přihlásilo asi 40.000 dětí z Ukrajiny. Je to o 30.000 méně, než jich podle statistik do Česka po propuknutí konfliktu na Ukrajině přišlo.