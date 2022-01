V několika městech lidé znovu protestovali proti restrikcím

Poté, co vláda tento týden rozhodla o zrušení chystaného povinného očkování proti covidu pro lidi nad 60 let a některé klíčové profese, bylo hlavním požadavkem protestů zrušení rozdělování občanů na základě očkování. Sérii shromáždění podobně jako v minulosti pořádala iniciativa Chcípl PES, další demonstrace se uskuteční v neděli a příští víkend.

Iniciativa považuje rozhodnutí vlády nechat očkování pro všechny dobrovolné za "první malé vítězství", které by se podle ní nepodařilo bez aktivního odporu občanů. "Dalším cílem Chcípl PES je zastavení a zrušení segregace občanů na základě očkování," uvedli organizátoři na webu.

Na demonstraci v Hradci Králové přišlo podle policie odhadem 350 až 500 lidí. Někteří účastníci si vzali hrnce a naběračky, trubky, české vlajky nebo transparenty s nápisy "Máme dost covidové totality" nebo "Stop novele pandemického zákona". Po vystoupení řečníků se průvod vydal na nádraží a zpět na náměstí 28. října, kde akce začala. "Celou akci monitorujeme, obešla se bez narušení veřejného pořádku," uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Protestního setkání v Táboře se podle zástupce organizátorů Jiřího Janečka zúčastnilo asi 200 lidí. "My nejsme proti očkování, jsme akorát proti povinnému očkování a proti tomu, aby se občané segregovali jen na základě toho, jestli je někdo očkován proti nějaké nemoci, nebo není. Obrovsky to rozděluje naši společnost," uvedl Janeček.

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. se podle policie sešlo 200 až 300 lidí. Tuto akci pořádal spolek Manifest.cz, vystoupili na ní i někteří lékaři nebo bývalý poslanec Lubomír Volný.

V Mladé Boleslavi se demonstrace konala na Staroměstském náměstí, podle policie se jí zúčastnily zhruba dvě stovky lidí. Po proslovech řečníků a hudebním vystoupení se účastníci vydali na pochod městem. Při něm troubili, pískali, bubnovali a provolávali "Hanba vládě!" nebo "Nejsme vaši otroci! Jsme svobodní lidé!". Někteří lidé nesli české vlajky či transparenty s hesly jako "Naše děti vám nedáme" nebo "My se nevzdáme". Průvod se poté opět vrátil na Staroměstské náměstí. Ani tady policie nezaznamenala žádné problémy.

Na náměstí v Ostrově na Karlovarsku se na začátku akce hodinu po poledni sešlo kolem stovky lidí, postupně přicházeli další. Po proslovech řečníků se demonstranti vydali na téměř půlhodinový průvod v okolí náměstí. V průvodu šlo podle odhadů policie přibližně 300 lidí, řekl ČTK policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Demonstranti se poté opět sešli na náměstí a po více než dvou hodinách od zahájení akci ukončili. "Během demonstrace nedošlo k narušení veřejného pořádku," dodal Kopřiva.

V Mostě se podle odhadu policie demonstrace na 1. náměstí a následného průvodu zúčastnila zhruba stovka lidí. "Vše se obešlo bez narušení pořádku," uvedla regionální mluvčí policie Šárka Poláčková.

Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) ve středu odmítla povinné očkování, nicméně dál považuje očkování za nejúčinnější zbraň proti koronaviru. Původně se měla povinná vakcinace podle vyhlášky, kterou schválil předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO), týkat už od března lidí nad 60 let a některých klíčových profesí, například zdravotníků a sociálních pracovníků, hasičů, policistů, celníků, vojáků, studentů zdravotnických škol nebo příslušníků aktivních záloh. Očkování zůstává nadále spolu s dokladem o prodělání nemoci v posledním půlroce nejen v Česku podmínkou pro vstup do hotelů a penzionů, restaurací, kin, divadel, bazénů i skiareálů, sportovních a kulturních zařízení, do kadeřnictví, na masáže a dalších provozoven. Výhodu mají lidé s očkováním také při cestování do zahraničí a návratu do republiky. I lidé očkovaní se ale musí od tohoto týdne povinně testovat v zaměstnání a vztahuje se na ně nově také karanténa po kontaktu s nakaženým člověkem.