V obcích zasažených tornádem pomáhají i děti, osmiletý Kuba denně rozváží pití

"V Hruškách máme s přáteli z Břeclavi u bývalého dětského hřiště stánek s občerstvením, kde rozdáváme pivo nebo limonádu. Sehnali jsme i vozíky a syna hned napadlo rozvážet pití po obci. Když vidí, jak tady lidé fungují, nebo spíš nefungují, tak mu to dělá radost. Rozváží denně zhruba od jedenácti do sedmi," řekla žena.

Lidé podle ní na jejího syna reagují velmi pozitivně a nabízejí mu i peníze. "Řekla jsem mu ale, ať je odmítá. A on si je ani nechce brát, baví ho to," doplnila matka.

Peníze by chlapci rádi darovali i lidé na sociálních sítích. Tam se také dostal do povědomí příběh asi desetiletého chlapce, který podle člena pražských hasičů při tornádu chránil svou o několik let mladší sestru. Následně sbalil sobě, své sestře i matce věci a odvedl je pryč.