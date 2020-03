V oblastech zasažených koronavirem je přes 205 tisíc Čechů, dostali informační SMS

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V oblastech postižených koronavirem mimo ČR se v současnosti nachází přes 205.000 Čechů. Z toho 196.000 je v Evropě. Všichni dostali ve čtvrtek odpoledne prostřednictvím mobilních operátorů informační SMS od ministerstva zdravotnictví. Zprávy šly do zemí, kterých se týkají vyhlášená karanténní opatření, nicméně ne úplně do všech. Dnes by proto měla následovat další vlna rozesílání do rozšířeného seznamu lokalit. ČTK to řekl výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.