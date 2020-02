V olomouckém babyboxu ležel chlapec, měl na sobě elegantní kombinézu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do babyboxu ve Fakultní nemocnici Olomouc v neděli někdo odložil chlapečka, převezen byl na novorozenecké oddělení. Je to v pořadí 201. dítě, které bylo v Česku do tohoto zařízení odloženo. ČTK to dnes sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.