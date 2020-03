V ostravském domově pro seniory se objevila nákaza COVID-19

Aktualizováno 14:07 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V ostravském Domově pro seniory Iris se u pracovnice přímé péče potvrdila nákaza COVID-19. Dnes to na twitteru uvedl primátor Tomáš Macura (ANO). ČTK to potvrdil ředitel zařízení Michal Mariánek. Odběrový tým již provedl stěry zhruba polovině ze 104 klientů domova, kteří mohli přijít s pracovnicí do kontaktu. Jedenáct pracovnic, které se s nemocnou kolegyní v minulých dnech potkávaly, nešly do práce a zůstaly v karanténě.