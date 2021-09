V Praze demonstrovalo asi 200 lidí za návrat dětí do škol bez omezení

Mnozí zpochybňovali pandemii covidu-19 jako takovou, volali po konci současné vlády a vyzývali k účasti v nadcházejících sněmovních volbách. Část lidí přišla na demonstraci s českými vlajkami.

"Jsou upírána práva občanům České republiky. Děti se musí testovat plošně i přesto, že se prokázalo celoplošným testováním ve školách, že nákaza mezi dětmi je 0,011 procenta. Stálo nás to půl miliardy korun," uvedla na náměstí například poslankyně Trikolóry Tereza Hyťhová. Podle ní vládne v Česku covidová totalita. Je špatně, že děti musí chodit na chodbách škol v rouškách, i když se testují, a že někteří učitelé vypráví dětem, že nechat se očkovat je odpovědné, řekla.

Někteří řečníci tvrdili, že se covid-19 mezi dětmi nešíří. Naopak ale například statistika amerického Střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) minulý týden ukázala, že i když děti stále tvoří jenom zlomek mezi hospitalizovanými s covidem-19, předchozí týden jich v USA skončilo v nemocnicích v průměru 303 denně. V USA podle CDC už zemřelo více než 520.000 nakažených covidem, 500 lidí z tohoto počtu bylo mladších 18 let.

Jedna ze zástupkyň iniciativy Vraťme děti do škol dnes uvedla, že vláda vzala dětem protiepidemickými opatřeními bezstarostné dětství, vzdělávání i radost z kamarádství. Pouze rodiče podle ní mohou rozhodovat, co je pro ně nejlepší. Další řečníci se také vyjadřovali proti neziskovým organizacím či proti tomu, aby se děti mohly rozhodovat o tom, zda se chtějí označit za chlapce či dívku. Někteří demonstranti měli vlajky či transparenty s nápisem Děti do škol bez podmínek.

Školy v České republice byly kvůli covidu-19 uzavřené zřejmě nejdéle v Evropě, na dálku se ale kvůli epidemii po určitou dobu musely vzdělávat děti i v jiných státech. Česko patří podle statistik počtu nakažených a hospitalizovaných mezi státy, které epidemie zasáhla nejhůře. Preventivní testování neočkovaných žáků ve školách má podle vlády zabránit opětovnému uzavření škol.

Podle lékaře Miroslava Havrdy, který je kandidátem uskupení Trikolora Soukromníci Svobodní na ministra zdravotnictví, by se ve školách měly testovat i očkované děti a očkovaní zaměstnanci. "Testovat ve školách jenom neočkované jsou vyhozené peníze. Riziko, že očkovaný, který není testován, nakazí covidem neočkovaného, který je testován, je daleko vyšší než obráceně," napsal ČTK Havrda. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka ale není k dispozici žádná vědecká studie, která by dokazovala, že očkovaný člověk nadále šíří infekci v populaci. "Pokud by to byla pravda, pak bychom efekt očkování na pokles výskytu covidu v populaci nepozorovali. A my efekt pozorujeme, očkováni snižuje cirkulaci viru v populaci," napsal ČTK.