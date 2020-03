V Praze je 299 nakažených koronavirem, mezi nimi tři kojenci a 19 hasičů

Na webu to uvedla Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Patří do něj i Praha 11 a Praha 12, tedy velká pražská sídliště Jižní Město a Modřany. Podle přepočtu na 10.000 obyvatel, který provedla ČTK, je nejvíce nakažených v Praze 1 a v Praze 6.

Mezi nakaženými je také 19 pražských hasičů, jeden je hospitalizovaný. Více než stovka má kvůli podezření nařízenou karanténu, napsal na twitteru jejich mluvčí Martin Kavka.

‼️Máme už 19 příslušníků nakažených COVID-19, jeden z nich je bohužel v nemocnici.

V karanténě je přes 100 hasičů. https://t.co/5awVAN4UeG — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) March 21, 2020

Nejvíc nemocných je ve věku 40 až 49 let (62), následují dvacátníci (50), třicátníci (48) a padesátníci (46). Naopak nejméně je nemocných dětí. Ve věku nad 60 let, kteří patří mezi nejohroženější skupiny vážným průběhem nemoci COVID-19, je 70 nakažených Pražanů. Jednomu z nich je 98 let, tři děti jsou mladší než jeden rok.

Po Praze 4 s 59 nakaženými je nejvíc nemocných v Praze 5, která zahrnuje i Stodůlky, tedy další velká pražská sídliště, a Radotín (47) a v Praze 6. Přes tři desítky nakažených mají také městské části v obvodu původní Prahy 9, kde je započítáno i velké sídliště Černý Most, a Prahy 10, tedy Vršovice, Měcholupy, Hostivař, Malešice a Strašnice.

Pražané se nakazili často v Itálii, kromě lyžařských středisek na severu země také ve městech Miláno nebo Udine. Nákazu si přivezli také z Rakouska, Francie, Španělska, Švédska, Velké Británie, Nizozemí, USA, Izraele, Japonska nebo Jihoafrické republiky.

Nakažené hlásí kromě hasičů také pražští záchranáři nebo nemocnice. Například dnes Thomayerova nemocnice v Praze informovala, že nemocných s COVID-19 je pět tamních zdravotních sester a přes 30 dalších zdravotníků má karanténu. Kvůli tomu funguje jen ve velmi omezeném režimu plicní klinika krčské nemocnice, která je jedním z předních českých pracovišť léčících tuberkulózu.