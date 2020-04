V Praze je podle hygieniků 1552 případů covid-19, ministerstvo uvádí jiné číslo

Údaje platné k dnešním 18:00 zveřejnila na webu pražská hygienická stanice.

Čísla zveřejňovaná pražskými hygieniky se liší od údajů ministerstva zdravotnictví. Podle nich je v Praze případů nemoci 1567, úmrtí 70. Údaje hygieniků podle ministerstva nezahrnují případy, které zjistí jiné laboratoře a hygienici je zatím neověřili.

Mezi nakaženými je podle hygieniků v hlavním městě 788 mužů a 764 žen. Nejvíce případů evidují ve věkové skupině 40 až 49 let, a to 275. V Praze je také 268 nakažených třicátníků. Mezi seniory staršími 90 let je 49 případů nákazy.

Z městských částí je jednoznačně nejhorší situace v Praze 4, která hlásí 432 nakažených. V žádné jiné městské části počet potvrzených případů covid-19 nepřekročil 200. Nejlépe je na tom Praha 1 se 45 nakaženými.

Podle ministerstva zdravotnictví je v hlavním městě nejvíce potvrzených případů nákazy i úmrtí s covid-19 z celé republiky. Praha má také největší podíl lidí s covid-19 v přepočtu na obyvatele. Na každých 100.000 obyvatel metropole připadá více než 115 případů covid-19. V druhém nejpostiženějším regionu, Olomouckém kraji, je to zhruba zhruba 98 nemocných na 100.000 obyvatel.