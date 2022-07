V Praze meziročně klesla spotřeba plynu o 16 procent

Pražská plynárenská patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, plynem a elektřinou zásobuje zhruba 425.000 odběrných míst. Jejím jediným akcionářem je Pražská plynárenská Holding ovládaná Prahou.

Na snížení spotřeby plynu v Česku poukázali v minulých dnech i experti v souvislosti s návrhem Evropské komise snížit kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu během nadcházející topné sezony spotřebu plynu o 15 procent. Brusel to navrhl v rámci sady opatření, která mají členským zemím zajistit dostatek plynu pro domácnosti a klíčové provozy.

Odborníci oslovení ČTK uvedli, že české domácnosti i firmy už nyní s energiemi šetří kvůli vysokým cenám. Data podle nich ukazují, že spotřebitelé v Česku už ve druhém čtvrtletí snížili spotřebu plynu přibližně o požadovaných 15 procent.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v úterý uvedl, že zásobníky plynu v ČR jsou nyní plné zhruba ze 77 procent, plyn v nich by pokryl spotřebu zhruba do ledna. S využitím plynu z LNG terminálu by pak ČR vydržela zřejmě až do března, dodal. Přepravní trasy až pro tři miliardy metrů krychlových plynu z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nizozemském Eemshavenu zajistila pro Česko polostátní společnost ČEZ. Pronájem kapacity v terminálu na LNG v Nizozemsku získal stát ve spolupráci s ČEZ.

Roční spotřeba zemního plynu v ČR loni podle statistik Energetického regulačního úřadu dosáhla 9,4 miliardy metrů krychlových, meziročně to byl růst o 8,5 procenta. Podíl v topném období, které podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu trvá od 1. září do 31. května, představoval přibližně 68 procent celkové roční spotřeby. Nejvíce se na spotřebě podílely velkoodběratelé, a to zhruba 48 procenty, domácnosti tvořily asi 27 procent. Maloodběr tvořil přibližně 14 procent a střední odběr zbylou asi desetinu.

Pražská magistrát schválil koncem dubna dvoumiliardovou půjčku Pražské plynárenské na nákup plynu do zásobníku na příští zimu. Důvodem podpory jsou ceny plynu, které od loňska prudce rostou. Hlavním důvodem růstu cen plynu na burzách jsou události související se situací v Rusku a na Ukrajině a nestabilita dodávek plynu do Evropy.