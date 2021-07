V Praze na Vltavě se po nárazu větru převrátila s rodinou malá plachetnice

Prokřehlého chlapce i s matkou převezla záchranná služba do nemocnice. Větrné počasí v posledních dnech je pro plachtění ideální, policie proto nabádá nezkušené zájemce, aby nepřeceňovali své síly a navlékli si záchrannou vestu. Podle informací Rybanského tříčlenná posádka lodi vesty měla.

"Za převržením lodě stál silný náraz větru a jednostranně zatížená loď, která se následně naklonila, nabrala vodu a převrátila se. Shodou okolností pak nedošlo k velké tragédii," uvedl mluvčí.

Loď se převrhla v neděli kolem 15:00 pod Vyšehradskou skálou. Muž a žena z lodi stojící opodál přijeli okamžitě na pomoc. "Před příjezdem policistů se jim podařilo matku se čtyřletým chlapcem vytáhnout na palubu. Nicméně otec rodiny byl stále ve vodě a snažil se loď, které hrozilo potopení, otočit zpět, což se mu nakonec podařilo," uvedl Rybanský. Zachráněné pasažéry převzali policisté a předali je záchranářům, kteří čekali na břehu. Malou plachetnici, která byla částečně pod vodou, poříční policisté připoutali ke služební lodi a s otcem je dopravili k molu.

Teplé a větrné počasí z posledních dnů je pro plachtění ideální. Posádky těchto plavidel by ale podle apelu policistů neměly přeceňovat své síly a vždy se chovat s respektem. Měly by také sledovat předpověď počasí, zejména o síle větru. Nezkušené lidi je důležité poučit o chování při náklonech lodi. Záchranné vesty by měly být samozřejmostí pro každého, ač jsou povinné jen pro mladší 18 let.