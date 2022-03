V Praze opět odbavili méně uprchlíků z Ukrajiny než v předchozích dnech

Podle údajů uvedených hasiči na twitteru bylo ve středu v hlavním městě odbaveno 870 osob, centrem tak celkem prošlo více než 61 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Včera bylo 78 lidem zajištěno ubytování, dalších 85 jich bylo převezeno do jiných center.

Krajská centra v celém Česku nabízejí uprchlíkům pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či pojištěním. Pražské středisko dříve fungovalo nonstop, nově ale provoz kvůli poklesu počtu odbavených lidí omezilo na dobu mezi 07:00 a 21:00.

Podle rozhodnutí vedení města by se centrum mělo do 14. dubna přestěhovat z Kongresového centra do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech, které magistrátu zdarma zapůjčila developerská společnost Central Group. Kapacita nového centra bude proti nynějším prostorám asi tříčtvrtinová, denně tam bude moci být odbaveno až 2700 lidí. Důvodem stěhování jsou nasmlouvané akce v Kongresovém centru včetně těch k předsednictví České republiky Evropské unii.

Ministerstvo vnitra na twitteru uvedlo, že za středu udělilo lidem prchajícím z Ukrajiny 3480 speciálních víz. Celkem dostalo vízum více než 248 tisíc osob. 137 tisíc lidí se pak přihlásilo na cizinecké policii.