V Praze prasklo potrubí. Bez vody jsou tisíce odběratelů

Havárie se stala v pátek večer ve Střešovicích v Sibeliově ulici, masivní únik vody vyplavil ve Starostřešovické ulici tři domy. Zhruba dvacítku lidí hasiči evakuovali, dočasný azyl našli v nedalekém penzionu.

Bez vody jsou Sřešovice a Veleslavín, Ústřední vojenská nemocnice je nadále zásobována vodovodním řadem, uvedla dnes Praha 6 na svém facebooku.

Voda se v pátek večer dostala do sklepních prostor tří domů. Podle svědků protékala skrz domy do ulice Nad hradním vodojemem a z kopce dolů na Střešovickou. Policisté museli kvůli havárii uzavřít i přilehlé ulice, omezen byl provoz na Střešovické ulici, kudy jezdí také tramvaje směrem do centra a na Petřiny.