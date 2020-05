V Praze přibylo 22 případů koronaviru, zajímavá je situace na jihu Čech

Vyplývá to z údajů pražské hygienické stanice k dnešním 18:00. Statistika hygieniků se mírně liší od údajů ministerstva zdravotnictví, podle kterého bylo v hlavním městě k dnešním 17:30 potvrzeno 1957 případů nákazy, 1063 lidí se vyléčilo a 94 zemřelo.

Podle ministerstva má Praha největší absolutní počet případů ze všech regionů Česka i největší podíl případů na obyvatele. V Praze připadá na každých 100.000 obyvatel téměř 150 případů covidu-19. Jen mírně nižší počet případů, 147 na 100.000 obyvatel, má Karlovarský kraj. Čísla hygieniků podle ministerstva nezahrnují případy, které zjistí jiné laboratoře a hygienici je zatím neověřili.

Z jednotlivých pražských obvodů je nejvíce případů v Praze 4, kde se podle hygieniků nakazilo dosud 561 lidí. Na 100.000 obyvatel tam připadá téměř 191 nakažených. Nejhůře na tom v tomto ukazateli je Praha 2, kde je na 100.000 obyvatel přes 207 nakažených, v absolutních číslech ale je ve druhé městské části nakažených 103 lidí.

V Praze je podle údajů hygieniků nejvíce evidovaných případů nákazy koronavirem u lidí ve věkových skupinách 30 až 39 let a 40 až 49 let, v každé jich je přes 330. Jen o něco méně nakažených je ve věkové skupině 20 až 29 let.

Jih Čech je pátý den bez nového případu nemoci covid-19. Kumulativní počet nemocných s nemocí covid-19 zůstává na 180. Uzdravených je 148 lidí. K dnešnímu večeru bylo v kraji 26 pozitivních pacientů. V tiskové zprávě to dnes uvedla ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. V souvislosti s koronavirem zemřelo v kraji zatím šest lidí. Předchozí nový případ nemoci oznámili hygienici 12. května.

"Od sobotního do nedělního večera vyšetřily laboratoře v regionu 49 nových suspektních vzorků. Pozitivní nebyl opět žádný, již pátý den v řadě," uvedla Kotrbová. V kraji se mohou nechat testovat také samoplátci. Odběrní místa vzorků fungují i na hraničních přechodech ve Strážném a Dolním Dvořišti.

Zcela bez nákazy jsou okresy Písek, Český Krumlov a Strakonice. Z 26 aktivních případů covidu-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 17 na Prachaticku, čtyři na Českobudějovicku, čtyři na Táborsku a jeden na Jindřichohradecku.

Jihočeský kraj zůstává nejméně zasaženým regionem v republice. Na 100.000 obyvatel připadá 28,09 případu nákazy.