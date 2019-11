V Praze se slavnostně rozsvítil vánoční strom, na Staromák dorazily davy

Slavnostního rozsvícení se ujal primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), radní Hana Třeštíková a Jiří Pospíšil (TOP 09). "Loni se nám to nepovedlo úplně napoprvé. Jsem přesvědčen, že letos se to povede," řekl primátor. Stromek se pak rozzářil přesně po odpočítání posledních vteřin. Pražanům primátor popřál klidné svátky. "A kdo má v životě štěstí, Vánoce jsou nejlepší čas, kdy pomáhat ostatním," dodal. Třeštíková a Pospíšil shodně mluvili o tom, že pro ně jsou advent a Vánoce především čas, který mohou věnovat rodině a přátelům.

Poprvé se dvaadvacetimetrový strom ze Semil ozdobený čtyřiceti anděly a 4,5 kilometru dlouhým světelným řetězem rozzářil v 16:30. Světlenou animaci doprovodila melodie z večerníčku Krkonošské pohádky. O hodinu později stromek znovu ožije s melodií Somewhere in My Memory od Johna Williamse známou z filmu Sám doma. Oba hudební programy se budou střídat do 21:30 dnes a poté každý den až do svátku Tří králů.

Pražské vánoční trhy se každoročně umisťují vysoko v mezinárodních srovnáních. Devítimetrový umělý strom stojí také na Václavském náměstí, rozsvěcet se bude vždy půl hodiny po velkém stromě na Staroměstském náměstí. Další část trhů pořadatelé umístili na náměstí Republiky. Stánky jsou otevřené od 10:00 do 22:00.

Hlavním motivem dekorací jsou letos andělé a z barev zlatá, bílá, červená a zelená. Na trzích jsou rozmístěné také živé stromky v květináčích, které budou po jejich skončení zasazeny do pražských lesoparků. Návštěvníci staroměstských trhů mohou pro vytvoření snímku na památku využít několik fotokoutků s motivy zasněžené vesnice, obřího adventního věnce nebo Popelčina střevíčku.

Hlavní město chce letos upozornit i na další vánoční akce v městských částech. Spustilo samostatný web Vánoce v Praze, kde budou informace o nich na jednom místě.