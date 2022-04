V Praze ve čtvrtek odbavili 860 uprchlíků z Ukrajiny

"Ve čtvrtek bylo v Praze odbaveno 860 osob, ubytování bylo zajištěno pro 61 osob. K odbavení do jiných krajů bylo autobusy převezeno 101 osob," uvedli na twitteru pražští hasiči. Celkem prošlo Kongresovým centrem již 62 584 lidí.

Celkem na KACPU PRAHA bylo od začátku odbaveno 62584 osob. — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) April 1, 2022

O den dříve bylo podle údajů uvedených hasiči v hlavním městě odbaveno 870 osob, 78 z nich bylo zajištěno ubytování, dalších 85 bylo převezeno do jiných center.

Krajská centra v celém Česku nabízejí uprchlíkům pomoc s registrací, ubytováním, doklady, zprostředkováním práce či pojištěním. Pražské středisko funguje mezi 07:00 a 21:00. Podle rozhodnutí vedení města by se centrum mělo do 14. dubna přestěhovat z Kongresového centra do bývalého sídla Komerční banky ve Vysočanech. Důvodem stěhování jsou nasmlouvané akce v Kongresovém centru včetně těch k předsednictví České republiky Evropské unii.

Ministerstvo vnitra dnes na twitteru uvedlo, že počet ukrajinských občanů v Česku s udělenou dočasnou ochranou překročil čtvrt milionu. 139 tisíc osob se zároveň již přihlásilo cizinecké policii.