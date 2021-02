V Praze vzrostl počet případů porušení opatření, padly pokuty za desetitisíce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Praze v lednu vzrostl ve srovnání s prosincem počet případů porušení vládních nařízení proti šíření koronaviru. Hlídky městské policie (MPP) jich v lednu řešily 8680, zatímco v prosinci 2020 to bylo asi o tisícovku méně. Strážníci na místě uložili 559 pokut za 173.600 korun a 307 případů předali do správního řízení. Zbylé případy vyřešili strážníci domluvou. ČTK to dnes sdělila mluvčí MPP Irena Seifertová. MPP prioritně kontroluje dodržování pravidel v městské hromadné dopravě.