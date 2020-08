V pražských Počernicích praskl vodovodní řad, do jámy se propadla dvě auta

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Dolních Počernicích dnes ráno prasknul nejstarší přivaděč z káranské vodárny do Prahy. V místě, kde vodovodní řad z roku 1914 prasknul, se vytvořila kaverna a do ní se propadly dva zaparkované automobily. Dodávky vody pro Prahu nejsou omezeny, z Káraného vedou do Prahy ještě další dva přivaděče. ČTK to dnes řekl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.