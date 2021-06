V programu Tornádo na pomoc firmám zasaženým tornádem bude 280 milionů na měsíc

Podpora v programu nazvaném Tornádo bude podle ní fungovat podobně jako v dočasném vládním programu Antivirus, z něhož mohly podniky při omezeních kvůli pandemii nemoci covid-19 získat příspěvky na mzdy. Maláčová chce vládě předložit Tornádo ve čtvrtek, tedy týden po ničivé bouři.

"Firmám vykompenzujeme náhrady mezd pro lidi na překážkách nebo převedené na jinou práci kvůli tornádu. Počítáme s maximálními náklady 280 mil. Kč/měsíc," sdělila ministryně.

Podpora podle ní bude mít zpětnou platnost. "Program ve čtvrtek nesu na vládu s platností od 25. června," uvedla Maláčová. Již dříve řekla, že program by měl být určen pro firmy, které sídlí či mají provozovnu v poničených oblastech. Z programu by podniky získaly příspěvky na mzdy pracovníků, kteří kvůli poničení podniku nemohou pracovat, i těch, kteří nemohou do práce chodit, protože odstraňují škody.

Bouře s tornádem zasáhla minulý týden ve čtvrtek na jihu Moravy zejména Břeclavsko a Hodonínsko. Nechala za sebou na 1200 poškozených domů a šest obětí. Škody v těchto regionech se odhadují na 15 miliard korun, ale zřejmě ještě porostou. Rozsáhlé škody - až za 100 milionů - způsobila čtvrteční bouřka také v obci Stebno u Kryr na Lounsku v Ústeckém kraji.

Vláda už v pondělí schválila pomoc oblastem postiženým tornádem. Lidé a firmy třeba získají daňové úlevy nebo dotace na obnovu bydlení. Na okamžitou pomoc do těchto oblastí zamíří i peníze ze sbírek, v nichž se k dnešku sešlo kolem 850 milionů korun.