V Šumvaldu byly odstraněny nejhorší následky povodní, škody odhadovány na 250 milionů

Na veřejném majetku jsou v Šumvaldu škody způsobené červnovými povodněmi předběžně odhadovány na 250 milionů korun a zhruba stejná částka připadá i na majetek obyvatel.

Ničivá povodeň v noci na pondělí 8. června zasáhla v Šumvaldu a v jeho v místní části Břevenec přibližně 280 objektů. Z ulic obce i dvorů rodinných domů už byly odvezeny tuny bahna, na provizorní skládky bylo ze zaplavených domácností vyvezeno poničené vybavení. Mnoho firem, které v obci pomáhaly, vzalo podle Šenka značnou část nákladů na svůj účet. Tento týden budou zprovozněny dvě třídící linky, které odpad vytřídí, aby mohl být odvezen pryč. Fungovat budou zhruba dva týdny.

Nejhorší následky se v Šumvaldu podle starosty podařilo odstranit zhruba za týden po bleskových povodních. "Teď už řešíme spíše jednotlivosti," podotkl Šenk, podle kterého je nutné v obci opravit například některé silnice a chodníky. "Co nezničila voda, to se poškodilo při odstraňování následků," uvedl. Šumvald, ve kterém žije zhruba 1700 obyvatel, si na likvidaci povodňových škod zatím nebude muset vzít úvěr. Financuje ji ze svých finančních zdrojů. Kolik to bude obecní rozpočet stát, bude podle starosty jasné až za několik týdnů.

Po povodni je v Šumvaldu znečištěná většina ze zhruba 450 místních studní, a to i na území, které nebylo zaplaveno. S jejich vyčištěním pomůže organizace Adra. Podle starosty to bude pro místní obyvatele velká pomoc.

Dnes v zasažených obcích působilo 19 týmů humanitárních organizací: ADRA, Charita ČR, Člověk v Tísni, Český červený kříž a Maltezská pomoc. 40 pracovníků provádělo šetření s obyvateli zaplavených domů a zjišťovali,co potřebují. V terénu pomáhal i posttraumatický tým hasičů pic.twitter.com/HWxsr7FaLa — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) June 9, 2020

Povodněmi zasažené obce na Olomoucku zaznamenaly velkou vlnu solidarity. Finanční sbírku vyhlásilo i hejtmanství. Obec Šumvald dárcům na svých stránkách vzkazuje, že účet pro sbírku zřízen nemá a ani to neplánuje, lidé však mohou pomoci formou finančního daru, a to vyplněním darovací smlouvy.

Ničivé záplavy, které postihly Uničovsko a jižní část Šumperska v noci na pondělí 8. června, mají dvě oběti. Jedna pochází Břevence a druhá z Oskavy na Šumpersku.