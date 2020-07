V zahraničí se nakazilo devět Čechů, z toho tři na Slovensku

Čísla označil Dušek za zanedbatelná, v budoucnu se nicméně podle něj objeví ohniska, která vzniknou po návratu lidí ze zahraničí. "V centrálním informačním systému infekčních nemocí, kde by za tuto dobu mělo být všechno, je to v Chorvatsku jeden. Potom Velká Británie jeden, Maďarsko jeden, Srbsko jeden, Slovensko tři, Švédsko dva. To je celé," uvedl Dušek.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) o víkendu uvedl, že už jsou první případy nákazy u lidí, kteří se vrátili z letní dovolené. "Ale jde skutečně zatím o jednotky, nikoli o desítky případů," řekl serveru Seznam Zprávy s tím, že dva lidé si nákazu přivezli z Chorvatska. Za rizikové země označil ministr ještě Bulharsko a Řecko. Lidé by při cestách do těchto oblíbených přímořských států měli podle něj počítat s tímto rizikem a preventivně se chránit.

V Chorvatsku a Bulharsku v posledních dnech přibývá nakažených a Česko tamní situaci sleduje, nadále je považuje za země s nízkým stupněm rizika. V kategorii s vysokým rizikem nákazy zůstává z členských zemí EU dál jen Švédsko. Po návratu z Černé Hory a Srbska musí Češi ode dneška absolvovat test na covid-19, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Od března, kdy se nemoc covid-19 začala v Česku šířit, hygienici potvrdili 13.174 případů nákazy. Aktuálně nemocných je 4575 lidí, většina nových případů je v lokálních ohniscích na Karvinsku, Jihlavsku či Kutnohorsku.